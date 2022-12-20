Юрий Бабенко рассказал, что его разочаровало в победном матче «Ак Барса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу над командой «Куньлунь». Его слова приводит пресс-служба казанского клуба.

Отвечая на вопросы журналистов, Бабенко отметил, что, несмотря на победу, его расстроила концовка встречи. За 19 секунд до конца игры вратарь казанской команды Тимур Билялов пропустил первую шайбу и не смог сыграть «на ноль».

— Он заслужил, здорово сыграл в первом периоде. И ребята на лавке сами просили концовку сыграть собраннее. Это единственный момент, который очень не понравился, — сказал тренер.

Фото: ak-bars.ru

Также Бабенко отметил, что в первые минуты матча его подопечные допускали много брака и играли неуверенно, но затем вошли в ритм и выдали хороший матч.

Напомним, «Ак Барс» на своем стадионе обыграл «Куньлунь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев. Голы в составе «барсов» забили Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Александр Радулов. В составе гостей отличился Клиффорд Пу.



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Айрат Назипов