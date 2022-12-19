Состояние одного из детей, раненных при стрельбе в ижевской школе, остается тяжелым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Состояние одного из пострадавших детей при стрельбе в школе №88 в Ижевске в сентябре остается тяжелым, сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова.



— Мальчик будет переведен для дальнейшего врачебного сопровождения в паллиативное отделение, — сказала она.

По ее словам, все пострадавшие дети продолжают проходить лечение и реабилитацию. 13 детей, лечившихся в федеральных клиниках в Москве, вернулись в Ижевск и продолжают наблюдаться у врачей.

Три ребенка проходят реабилитацию и восстановительное лечение в Республиканской детской клинической больнице, еще трое отправятся для реабилитации в московские клиники после новогодних праздников.

Помощь получают ученики и сотрудники школы, ставшие очевидцами трагедии. С 26 сентября 225 учеников прошли санаторно-курортное лечение, 540 детей отдохнули в загородном лагере. Психологическую помощь и сопровождение получили 695 человек, в том числе 414 взрослых и 281 ребенок.

Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Трагедия в школе №88 в Ижевске произошла 26 сентября. 34-летний Артем Казанцев ворвался в здание и устроил стрельбу, после чего покончил с собой. По словам Александра Бречалова, в результате инцидента 18 человек погибли, 23 были ранены. Известно, что напавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

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Маргарита Головатенко