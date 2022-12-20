Казань вошла в список привлекательных городов для встречи Нового года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В топ-3 самых популярных городов для празднования Нового года вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград. Об этом сообщает OneTwoTrip.



Почти четверть туристов хотят отметить Новый год в Москве. Каждый пятый хотел бы встретить его в Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Калининграде. В основном выбор города зависит от предпочтений людей.

Так, 78% респондентов рассказали, что выбирали город из предпочтений, 35% привлекает история города, 30% уже отмечали Новый год в одном из городов, поэтому бы хотели вернуться. Каждого десятого привлекает хорошая погода, вкусная еда, а также рекомендации друзей.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Калининград и Санкт-Петербург большинство туристов выбрали из-за истории города, а более половины из-за интересного досуга. 45% населения впечатлились красотой природы, а каждый четвертый хотел бы попробовать местную кухню.

Для празднования нового года выбирают также Сочи, Казань, Великий Устюг. Как правило, эти города привлекают горожан своей историей. А Владивосток и Мурманск завораживают красотой природы.



Напомним, год назад россияне назвали наиболее привлекательные города страны с точки зрения внутреннего туризма. Первое место досталось Санкт-Петербургу, а второе — Москве. Казань поделила третье место с Сочи и Калининградом.



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Диана Фатыхова