Казань попала в список городов, которые россияне считают привлекательными для туризма
Россияне назвали наиболее привлекательные города страны с точки зрения внутреннего туризма. Первое место досталось Санкт-Петербург, а второе — Москве. Казань поделила третье место вместе с Сочи и Калининградом, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.
Четвертое место — у Геленджика. Замкнули пятерку лидеров Ялта и Краснодар, шестое место отдали Севастополю, а замыкает список Анапа.
Самыми востребованными природными локациями у россиян стали республики Северного Кавказа. Участники исследования высоко оценили туристический потенциал Карелии и Байкала, Крыма, Краснодарского края, а также Алтая, передает Life.ru.
Ранее столица Татарстана попала в список направлений для бюджетного отдыха в бархатный сезон.
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