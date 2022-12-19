В Казани до следующего года частично закроют дорогу по улице Короленко
В Казани почти на три недели закроют проезжую часть по улице Короленко, напротив дома №85. Об этом рассказали в мэрии.
Проезжая часть и зеленая зона на разделительной полосе будет закрыта с 19 декабря по 5 января.
По словам мэрии, ограничение связано со строительством сетей водоснабжения.
Напомним, в начале декабря в Казани на две недели временно ограничили движение по улице Блюхера. Это было связано со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.
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