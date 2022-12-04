На две недели в Казани ограничат движение по улице Блюхера

В Казани на две недели временно ограничат движение по улице Блюхера. Об этом предупреждают городские власти.

Ограничение движения вводится по дороге возле дома №4 по ул. Блюхера. Оно будет действовать с 7 по 22 декабря.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Ограничение движение связано со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Для проезда с 6 по 23 декабря закроют и проезжую часть возле дома №85 по улице Короленко. Перекрытый участок дороги находится в Ново—Савиновском районе Казани между улицами Восстания и Гагарина.



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Илина Хакимова