На две недели в Казани ограничат движение по улице Блюхера
В Казани на две недели временно ограничат движение по улице Блюхера. Об этом предупреждают городские власти.
Ограничение движения вводится по дороге возле дома №4 по ул. Блюхера. Оно будет действовать с 7 по 22 декабря.
Ограничение движение связано со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.
Для проезда с 6 по 23 декабря закроют и проезжую часть возле дома №85 по улице Короленко. Перекрытый участок дороги находится в Ново—Савиновском районе Казани между улицами Восстания и Гагарина.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым