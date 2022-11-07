На Татарстан приходится почти пятая часть оборота розничной торговли в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оборот розничной торговли в Татарстане сократился

По итогам января — сентября 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 894,1 млрд рублей. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года в абсолютных цифрах он вырос почти на 14%, но с учетом инфляции показатель оказался меньше на 2,4%.

Самым удачным из первых трех кварталов в Татарстане оказался третий. За июль — сентябрь оборот розничной торговли составил 313 млрд рублей. Из них более 106 млрд пришлось на август. Это самый большой показатель за первые девять месяцев.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

За второй квартал 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил почти 294,4 млрд. За этот период лишь в одном месяце показатель превысил отметку в 100 млрд — в июне. В мае оборот розничной торговли составил 98 млрд, а в апреле — почти 95,1 млрд.

В первом квартале в республике оборот розничной торговли составил 286,6 млрд рублей. Январский показатель оценивается в 91,16 млрд — это самая маленькая сумма за первые девять месяцев текущего года. В феврале оборот розничной торговли достиг 92,3 млрд, а в марте — 103,1 млрд.

Оборот розничной торговли на душу населения в Татарстане в январе — сентябре составил 230 065 рублей, следует из данных официальной статистики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 92,4% оборот розничной торговли в республике формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 7,6%, или 67,9 млрд.

Татарстан лидирует в ПФО по обороту розничной торговли

По обороту розничной торговли Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На республику по итогам января — сентября пришлось 16,7% от суммарного показателя регионов ПФО, который оценивается в 5,3 трлн рублей.

Минимальный оборот розничной торговли за девять месяцев зарегистрирован в Марий Эл. Он составил 86,27 млрд рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по обороту розничной торговли за январь — сентябрь 2022 года:

Татарстан — 894,1 млрд рублей; Башкирия — 795,6 млрд рублей; Нижегородская область — 709,76 млрд рублей; Самарская область — 611,2 млрд рублей; Пермский край — 488 млрд рублей; Саратовская область — 369,4 млрд рублей; Оренбургская область — 307,5 млрд рублей; Удмуртия — 226 млрд рублей; Пензенская область — 213,18 млрд рублей; Кировская область — 192,8 млрд рублей; Ульяновская область — 184,7 млрд рублей; Чувашия — 162,6 млрд рублей; Мордовия — 100,6 млрд рублей; Марий Эл — 86,26 млрд рублей.

Оборот розничной торговли Татарстана почти достигает суммарного показателя Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Ульяновской и Саратовской областей. На эти пять регионов пришлось 903,7 миллиарда.

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Татьяна Демина