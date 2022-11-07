На Татарстан приходится почти пятая часть оборота розничной торговли в ПФО
Оборот розничной торговли в Татарстане сократился
По итогам января — сентября 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 894,1 млрд рублей. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года в абсолютных цифрах он вырос почти на 14%, но с учетом инфляции показатель оказался меньше на 2,4%.
Самым удачным из первых трех кварталов в Татарстане оказался третий. За июль — сентябрь оборот розничной торговли составил 313 млрд рублей. Из них более 106 млрд пришлось на август. Это самый большой показатель за первые девять месяцев.
За второй квартал 2022 года оборот розничной торговли в Татарстане составил почти 294,4 млрд. За этот период лишь в одном месяце показатель превысил отметку в 100 млрд — в июне. В мае оборот розничной торговли составил 98 млрд, а в апреле — почти 95,1 млрд.
В первом квартале в республике оборот розничной торговли составил 286,6 млрд рублей. Январский показатель оценивается в 91,16 млрд — это самая маленькая сумма за первые девять месяцев текущего года. В феврале оборот розничной торговли достиг 92,3 млрд, а в марте — 103,1 млрд.
Оборот розничной торговли на душу населения в Татарстане в январе — сентябре составил 230 065 рублей, следует из данных официальной статистики.
На 92,4% оборот розничной торговли в республике формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 7,6%, или 67,9 млрд.
Татарстан лидирует в ПФО по обороту розничной торговли
По обороту розничной торговли Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На республику по итогам января — сентября пришлось 16,7% от суммарного показателя регионов ПФО, который оценивается в 5,3 трлн рублей.
Минимальный оборот розничной торговли за девять месяцев зарегистрирован в Марий Эл. Он составил 86,27 млрд рублей.
«Реальное время» приводит рейтинг регионов ПФО по обороту розничной торговли за январь — сентябрь 2022 года:
- Татарстан — 894,1 млрд рублей;
- Башкирия — 795,6 млрд рублей;
- Нижегородская область — 709,76 млрд рублей;
- Самарская область — 611,2 млрд рублей;
- Пермский край — 488 млрд рублей;
- Саратовская область — 369,4 млрд рублей;
- Оренбургская область — 307,5 млрд рублей;
- Удмуртия — 226 млрд рублей;
- Пензенская область — 213,18 млрд рублей;
- Кировская область — 192,8 млрд рублей;
- Ульяновская область — 184,7 млрд рублей;
- Чувашия — 162,6 млрд рублей;
- Мордовия — 100,6 млрд рублей;
- Марий Эл — 86,26 млрд рублей.
Оборот розничной торговли Татарстана почти достигает суммарного показателя Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Ульяновской и Саратовской областей. На эти пять регионов пришлось 903,7 миллиарда.
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