В Татарстане проходят проверки сайтов по ночной продаже алкоголя

Фото: скриншот

В Татарстане приступили к проверке сайтов, незаконно продающих алкоголь ночью. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».



По информации издания, появляются предложения о нелегальной покупке алкоголя в telegram-каналах и на улицах города — по дорогам ездят машины с соответствующими изображениями. После обнаружения подобных правонарушений Роскомнадзор удаляет сайты. Однако на их месте появляются новые.

— Название почти такое же, меняются одна или две буковки, какой-то пробельчик ставится, и сайты начинают работать заново. То есть не очень красивая игра: ты убегаешь — я догоняю, — объяснила начальник отдела контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции Татарстана Татьяна Хабибуллина.

Однако «догнать» удается не всегда — бизнес подразумевает большое количество посредников, отследить всю цепочку практически невозможно. Стать курьером может любой таксист или студент на подработке.

Фото: скриншот

Опасность такой бизнес представляет в первую очередь для покупателя. В бутылке может оказаться метиловый спирт. Такое отравление приводит если не к смерти, то к инвалидизации или нескольким месяцам госпитализации.

Могут помочь в борьбе с нелегальной продажей спиртного и сами покупатели. Нужно сообщать о подобных сайтах в полицию, однако делают так единицы.



Кроме того, в Татарстане за последние 11 месяцев сотрудники Госалкогольинспекции выявили 51 магазин, в которых продают алкоголь в запрещенное время. Отмечается, по сравнению с прошлым годом количество точек, торгующих алкоголем после 23.00 сократилось. Однако в преддверии новогодних праздников оно может снова возрасти.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева