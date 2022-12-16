В Татарстане за 11 месяцев выявлен 51 магазин, в которых продавали алкоголь в запрещенное время

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние 11 месяцев сотрудники Госалкогольинспекции выявили 51 магазин, в которых продают алкоголь в запрещенное время. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, по сравнению с прошлым годом количество точек, торгующих алкоголем после 23.00 сократилось. Однако в преддверии новогодних праздников оно может снова возрасти.



Регистрируются такие нарушения чаще всего не впервые. После первого же проступка магазин берут в разработку. Значит, проверки могут повториться.

— Эти хозяйствующие субъекты уже неоднократно попадали в поля зрения как Госалькогольинспекции, так и правоохранительных органов. И у них также выявлялась продажа алкогольной продукции в ночное время, — отметила начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции Татарстана Татьяна Хабибуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чреваты такие ситуации штрафом от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч рублей — для юридических. Более того, собственников могут лишить лицензии на продажу алкоголя вне судебного порядка.

Напомним, в марте в Татарстане вступил в силу закон, разрешающий продажу алкогольной продукции с 8.00 до 23.00. Его подписал президент республики Рустам Минниханов. Согласно документу, отменяется прежнее ограничение на торговлю алкоголем в период с 22.00 до 10.00.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева