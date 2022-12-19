В России выявили 6 341 новый случай заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 6 341 заболевшего COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 722 415 случаев заражения коронавирусом, следует из данных федерального оперштаба.

Госпитализировали за сутки 573 заболевших COVID-19. В связи с выздоровлением за это время выписали 5 564 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 21 115 232 россиян.

Умерли от COVID-19 за сутки 50 жителй России. Всего коронавирус стал причиной смерти 393 050 россиян.



Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина