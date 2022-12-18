В ближайшие сутки в Татарстане ожидается метель, ледяной дождь и гололедица

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

С вечера сегодняшнего дня и до 19 декабря в Татарстане прогнозируют существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

На территории региона местами ожидаются:

ночью ледяной дождь;

ночью и днем гололед;

метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее;

сильный ветер порывами ночью 15—20 м/с, днем 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В ГУ МЧС России по Татарстану предупредили, что ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, а также к образованию сильной гололедицы на дорогах.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, с 17 по 19 декабря в республике выпадет около половины месячной нормы осадков, при этом температуры поднимутся выше ноля градусов — днем в воскресенье ожидается до +3 °С.



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Илина Хакимова