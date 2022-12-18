В Казани из-за погоды изменилось движение троллейбусов №6, 8, 12

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в связи со сложными погодными условиями изменилось движение троллейбусов №6, 8, 12 из-за подтопления проезжей части по ул. Салимжанова.



— Теперь они [троллейбусы - прим. ред.] разворачиваются на Танковом кольце. Просим пассажиров не ожидать транспорта на остановках не водящих во временный маршрут движения, — сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Добавим, что пока точно неизвестно, до какого времени будут действовать изменения.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Сегодня в Казани прошел дождь, в том числе ледяной. Температура воздуха поднялась выше ноля. По данным ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева на 14:19, она составила +1,2 градуса.



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Илина Хакимова