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В Казани из-за погоды изменилось движение троллейбусов №6, 8, 12

16:05, 18.12.2022
В Казани из-за погоды изменилось движение троллейбусов №6, 8, 12
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в связи со сложными погодными условиями изменилось движение троллейбусов №6, 8, 12 из-за подтопления проезжей части по ул. Салимжанова.

— Теперь они [троллейбусы - прим. ред.] разворачиваются на Танковом кольце. Просим пассажиров не ожидать транспорта на остановках не водящих во временный маршрут движения, — сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Добавим, что пока точно неизвестно, до какого времени будут действовать изменения.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Сегодня в Казани прошел дождь, в том числе ледяной. Температура воздуха поднялась выше ноля. По данным ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева на 14:19, она составила +1,2 градуса.

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Илина Хакимова
БизнесТранспорт Татарстан

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