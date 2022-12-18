В Казани потеплело до +1,2 °С

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В воскресенье, 18 декабря, в Казани зафиксировали плюсовую температуру. По данным ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева на 14:19, она составила +1,2 градуса.

Пункт наблюдения на пересечение улиц Файзи и Бигичева зарегистрировал +1 °С. По данным ПНЗ на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской температура составляет +0,9 °С. Влажность воздуха достигла 99%.

скриншот сайта Гидрометцентра Татарстана

Самая высокая температуры на территории Татарстана зарегистрирована метеостанцией Большие Кайбицы. По состоянию на 14:30 температура составила +1,9 градуса.



Напомним, В Гидрометцентра Татарстана предупреждали, что в воскресенье может потеплеть до +3 градусов. По прогнозу синоптиков, с 17 по 19 декабря в республике может выпасть около половины месячной нормы осадков.

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Татьяна Демина