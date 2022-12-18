За ночь в Казани убрали больше 9 тысяч тонн снега

За минувшую ночь с улиц Казани вывезли 9,2 тыс. тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— Для противогололедной обработки дорог было использовано 292 тонны реагента и 512 тонн песко-соляной смеси. Всего задействовали 289 дорожных рабочих и 412 единиц техники, — добавили в мэрии.

Всего сегодня днем на уборку казанских улиц от последствий снегопада вышли 568 дорожных рабочих и 367 единиц техники, в том числе 56 комбинированных дорожных машин, 72 тракторные щетки, 97 самосвалов, 81 фронтальный погрузчик и другие виды техники.

Фото: realnoevremya.ru

В течение дня снег будут вывозить с участков улиц Адоратского, Борисковской, Волгоградской, Гаврилова, Губкина, Дементьева, Журналистов, Кремлевской, Лукницкого, Мичурина, Московской, Юсупова, Сайдашева и других.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу с улиц Казани убрали порядка 13 тысяч тонн снега. Тогда на работу вышли 556 человек.

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Айрат Назипов