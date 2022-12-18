Эксперт: застройщики перестали увеличивать скидки при продаже новостроек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Скидки на новостройки достигли предела. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он отметил, что застройщики перестали увеличивать скидки при продаже новостроек после продления льготной ипотеки.

— Неопределенность в дальнейшей стратегии ипотечного кредитования существенно разогрела спрос в сегменте первичного жилья, а застройщики были готовы делать беспрецедентные скидки. С середины ноября стартовали предновогодние распродажи, при этом завуалированные скидки доходят до 25—30% от начальной цены предложения, — сказал он.

По его словам, сейчас акционных предложений настолько много, что потенциальным покупателям стало значительно сложнее сделать выбор и скорость покупки на первичном рынке за последние 2 недели снизилась на 25—30%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Скорее всего, до конца года скидки на первичном рынке больше расти уже не будут, пролонгация льготной ипотеки дала застройщикам уверенность в стабильном спросе в будущем, пусть и не таком рекордном, как был в 2020—2021 годах, — добавил Зайцев.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о продлении программы «Льготная ипотека» до 1 июля 2024 года. Ставку увеличат с 7% до 8%.

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Айрат Назипов