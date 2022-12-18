Дед Мороз на БТР приехал на новогоднюю елку в Белгороде

Дед Мороз на бронетранспортере (БТР) приехал в Белгород и принял участие в новогодней елке. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал «Мир Белогорья».



— Вижу: сидят на полянке воины наши. А у меня сани застряли, вертолет поломался, на чем лететь — не знаю, — сказал Дед Мороз в ходе новогодней елки.



По его словам, добраться на новогоднее мероприятие ему помогли российские военные.



— БТР выделили, вот я и добрался, — сказал Дед Мороз.

В конце ноября стало известно, что Дед Мороз из Великого Устюга оказался под западными санкциями.

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Антон Гаврилов