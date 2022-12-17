В ЛНР создали кадетский класс Следственного комитета

Фото: пресс-служба СК России

Сегодня руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России Сергей Петров и сотрудники луганского ведомства посетили «Луганский учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового», на базе которого открывается кадетский класс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ведомства передали в библиотеку учебного заведения и детям, проживающим в Луганске, книги, которые приобрел для них Следственный комитет России. От председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина каждый кадет получил книгу об истории России.

Фото: пресс-служба СК России

Также Сергей Петров в рамках рабочей поездки посетил Республиканскую детскую клиническую больницу в ЛНР, над которой СК осуществляет шефство уже почти два года. Во взаимодействии с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ведется эвакуация раненых детей, которым требуется экстренная помощь в области хирургии и травматологии.

Петров вручил ведомственные медали СК России «За содействие» главному врачу Луганской республиканской детской клинической больницы Людмиле Белецкой и врачам медицинского учреждения. Детям, проходящим лечение в этом медицинском учреждении, передали игрушки и новогодние сладкие подарки от имени председателя Следственного комитета.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров