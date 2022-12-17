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Рустам Минниханов поручил организовать мероприятия для детей мобилизованных на высоком уровне

14:50, 17.12.2022
Рустам Минниханов поручил организовать мероприятия для детей мобилизованных на высоком уровне
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе сегодняшнего совещания в Доме правительства напомнил о том, что новогодние мероприятия для детей мобилизованных граждан нужно организовать на самом высоком уровне.

— Мы пригласили на елку 22—24 декабря учащихся 1—4-х классов — на новогоднее представление на территории Казанского кремля. А 25 декабря — учащиеся 5—11-х классов приглашены на республиканскую новогоднюю елку, которая пройдет в ледовом дворце «Татнефть Арена» в Казани, — сказал он.

Организация этих мероприятий поручена Министерству культуры и Министерству по делам молодежи Татарстана. Главам муниципальных районов, Миндортрансу и Управлению ГИБДД поручено организовать безопасную перевозку детей.

— В праздничные дни необходимо особое внимание уделить обеспечению общественной безопасности, в условиях зимних осадков и нестабильных погодных явлений. Особенно это касается содержания дорог, общественных пространств и дворовых территорий. Должна быть организована и бесперебойная работа общественного транспорта, — добавил президент Татарстана.

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Фото: pxhere.com

Он поручил соответствующим министерствам и ведомствам организовать круглосуточное дежурство на весь период новогодних каникул.

— Все службы должны быть задействованы, должно быть организовано круглосуточное дежурство для оперативного реагирования на возможное возникновение внештатных ситуаций на весь период новогодних каникул, определены ответственные лица, — поручил Рустам Минниханов.

Напомним, организовать новогодние мероприятия для детей участников СВО президент Татарстана поручил 19 ноября.

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Артем Гафаров
ОбществоВласть Татарстан

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