В Татарстане детей участников СВО пригласят на новогоднюю елку в Кремль

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился пригласить детей участников спецоперации на праздничные новогодние мероприятия в Казанский кремль. Об этом он объявил сегодня на совещании в Доме правительства республики.

— В рамках предстоящих новогодних мероприятий особым вниманием необходимо охватить детей мобилизованных граждан и добровольцев, выполняющих задачи в рамках СВО. На республиканском уровне принято решение пригласить их на новогодние мероприятия: учащихся 5—11-х классов — на республиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арене», учеников 1—4-х классов — на новогодние представления в Казанском кремле, — отметил Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Не обошел президент республики и тему предстоящих новогодних каникул. Он поручил организовать отдых детей, подготовить спортивные и культурные мероприятия.

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Артем Гафаров