До конца года в Казани ограничат движение на улице Поперечно-Отарской

В Казани с 21 по 31 декабря частично перекроют участок улицы Поперечно-Отарской. Соответствующее постановление подписал исполком города.

В этот период проезд будет ограничен возле домов №53 и 61. Также уже в следующем году, с 11 февраля по 31 марта, движение будет закрыто возле дома №21. Мэрия Казани сообщает, что ограничение движения связано со строительством напорной канализации.

Напомним, в мае этого года стало известно, что на первый этап ремонта улицы на окраине Казани выделили 160 миллионов рублей. А уже в конце ноября появился график поэтапного ограничения движения на этой улице для проведения строительных работ.

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Артем Гафаров