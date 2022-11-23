В Казани поэтапно ограничат движение по улицам Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной
В Казани поэтапно ограничат движение по улицам Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ограничение связано со строительством сетей напорной канализации с насосной станции для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 в Приволжском районе.
Движение поэтапно ограничат на участках:
- с 25 ноября 2022 года по 10 марта 2023 года — ул. Поперечно-Отарская в районе дома №2 (частичное закрытие проезжей части);
- с 1 декабря 2022 года по 20 февраля 2023 года — ул. Южно-Промышленная в районе здания №1б (частичное закрытие проезжей части);
- с 21 февраля по 10 мая 2023 года — ул. Южно-Промышленная в районе здания №1б (частичное закрытие проезжей части);
- с 1 марта по 20 июня 2023 года — ул. Южно-Промышленная в районе здания №8а (частичное закрытие проезжей части);
- с 21 марта по 20 июня 2023 года — ул. Южно-Промышленная в районе здания №3 корп.1 (частичное закрытие проезжей части);
- с 1 мая по 20 июня 2023 года — ул. Южно-Промышленная в районе здания №5 (частичное закрытие проезжей части).
В связи со строительством сетей напорной канализации дорогу возле домов №1б и 5 на ул. Южно-Промышленной частично закрывали для движения с 14 сентября по 20 октября.
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