В центре Донецка произошло не менее 10 взрывов — пострадали три человека

Сегодня утром в центре Донецка произошло не менее 10 взрывов, передает корреспондент ТАСС из города. В результате обстрела пострадали не менее трех человек

Уточняется, что взрывы произошли в районе Университетской улица и проспекта Ватутина. Прилеты украинских ракет фиксировали и на Проспекте мира в Ворошиловском районе города.

Как сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин, украинские боевики выпустили 10 снарядов РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам. Еще не менее 5 снарядов калибром 155 мм попали в Ленинский и Кировский районы. По сообщениям очевидцев, несколько домов получили повреждение возле ТЦ «Белый лебедь», информация по этому поводу уточняется.

По уточненной информации, в результате обстрелов пострадали по меньшей мере три человека, из которых один мужчина и две женщины. Зафиксировано попадание в котельную, разрушены ангар и пять автомобилей. В результате прямых попаданий в два частных дома, у строений пострадала кровля, также сгорела один автомобиль.

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Артем Гафаров