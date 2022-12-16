ЕС ослабит санкции для российского бизнеса, связанного с удобрениями и химией

Евросоюз ослабит санкции для российского рынка, связанного с удобрениями и химией, сообщает RT со ссылкой на издание EUobserver.



Так, планируется ослабить санкции в отношении российских предпринимателей Андрея Мельниченко и его супруги Александры, Андрея Гурьева, Вячеслава Кантора, Дмитрия Мазепина и Вадима Мошковича. Сейчас против них действуют заморозка активов и запрет на выдачу виз.

— В соответствии с соглашением, достигнутым в четверг, отдельные страны ЕС смогут размораживать средства указанных предпринимателей, если в этом возникнет строгая необходимость для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно это касается Африки.

Фото: flickr.com

В конце ноября публиковались данные о том, что из-за санкций в европейских портах заморожено более 400 тыс. тонн российских удобрений. Первое судно с удобрениями из России отправилось в Африку из порта Нидерландов 29 ноября.



Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который разрешает российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки по экспорту продовольствия и минеральных удобрений.



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Маргарита Головатенко