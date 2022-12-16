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Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний

14:40, 16.12.2022
Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний
Фото: pixabay.com

Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

— Девятый пакет санкций против России. Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, — приводит его слова RT.

Рестрикции коснулись военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов, а еще сектора услуг для российского бизнеса.

Сегодня СМИ сообщили, что ЕС согласовал девятый пакет санкций против России. Отмечалось, что Евросоюз ослабит санкции для российского рынка, связанного с удобрениями и химией.

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Маргарита Головатенко
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