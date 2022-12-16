Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний
Евросоюз включил в санкционный список 168 российских компаний, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
— Девятый пакет санкций против России. Основные ограничения введены против 168 компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, — приводит его слова RT.
Рестрикции коснулись военно-промышленного, горно-добывающего и энергетического секторов, а еще сектора услуг для российского бизнеса.
Сегодня СМИ сообщили, что ЕС согласовал девятый пакет санкций против России. Отмечалось, что Евросоюз ослабит санкции для российского рынка, связанного с удобрениями и химией.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым