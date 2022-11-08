В Минтруда рассказали о снижении количества безработных в России

Фото: кадр видео/kremlin.ru

Безработица в России на низком уровне, ситуация на рыке труда — стабильна, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.



По его словам, стабильной ситуации на рынке труда способствовали меры поддержки деловой активности, а еще меры, направленные на сохранение трудовых коллективов и обеспечения занятости.

— В центрах занятости на сегодняшний день зарегистрировано 570 тысяч безработных граждан. Также напомню, что год назад в органах занятости у нас состояли на учете более 830 тысяч граждан, — сказал министр.

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число официально зарегистрированных безработных за неделю в стране сократилось с 579,3 тысячи до 571,8 тысячи человек. По ее словам, ситуация на рынке труда находится на постоянном контроле. Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8%.



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Маргарита Головатенко