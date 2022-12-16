21-летний нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал, как получил роль капитана

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал, какой была его первая реакция при назначении капитаном команды. Он рассказал, что об этом ему сообщил партнер Дмитрий Воронков.

«На разминке ко мне Дмитрий Воронков подошел и сказал, что меня поставили капитаном. Думаю: «Хорош мне лапшу на уши вешать». Потом Кристиан Хенкель сказал, что я буду капитаном. Я опять: «Да ладно вам прикалываться». Дальше продолжаем разминку, играем с мячиком. Вылетел из игры, решил пойти проверить в раздевалку, может, и правда меня капитаном сделали. Увидел капитанскую нашивку, конечно, тряхануло меня. Потом успокоился. Приятно это, но надо доказывать на льду, — рассказал изданию Sport24 нападающий казанской команды.

Напомним, Илья Сафонов принял участие на «Матче Звезд 2022», который проходил на выходных в Челябинске. 21-летний форвард заменил 36-летнего Александра Радулова, который сослался на травму. В нынешнем сезоне на счету Сафонова 20 (11+9) очков в 37 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.