Сегодня в Казани пройдут предпоследние в 2022 году сельскохозяйственные ярмарки
В субботу, 17 декабря, в Казани состоятся предпоследние в 2022 году традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они пройдут на 15 площадках города с 6.00 до 12.00.
Участие в ярмарке примут разные предприятия из 22 районов Татарстана, а также 18 агропромышленных организаций.
Авиастроительный район Казани:
- ул. Дементьева, 7;
- ул. Беломорская, 69;
- ул. Ленинградская, 27.
Вахитовский район Казани:
- ул. Татарстан, 53;
- ул. Чехова, 2.
Кировский район:
- ул. Краснококшайская, 150/2;
- ул. Революционная, 12;
- ул. Батыршина, 20.
Ново-Савиновский район:
- пр. Х. Ямашева, 71а;
- ул. Лаврентьева, 10.
Приволжский район:
- ул. Р. Зорге, 66;
- ул. Ю. Фучика, 72.
Советский район:
- ул. Аграрная, 2;
- ул. Липатова, 7.
В микрорайоне «Салават купере» торговля будет вестись на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.
Напомним, традиционные сельхозярмарки начались в Татарстане с 10 сентября. Они проходят каждую субботу на площадках Казани, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, Нижнекамске, а также с разной периодичностью в 26 районах.
Последние сельскохозяйственные ярмарки в этом сезоне состоятся 24 декабря. Даты их проведения были утверждены Кабмином Татарстана по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
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