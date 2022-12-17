Сегодня в Казани пройдут предпоследние в 2022 году сельскохозяйственные ярмарки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В субботу, 17 декабря, в Казани состоятся предпоследние в 2022 году традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они пройдут на 15 площадках города с 6.00 до 12.00.

Участие в ярмарке примут разные предприятия из 22 районов Татарстана, а также 18 агропромышленных организаций.



Авиастроительный район Казани:

ул. Дементьева, 7;

ул. Беломорская, 69;

ул. Ленинградская, 27.

Вахитовский район Казани:

ул. Татарстан, 53;

ул. Чехова, 2.

Кировский район:

ул. Краснококшайская, 150/2;

ул. Революционная, 12;

ул. Батыршина, 20.

Ново-Савиновский район:

пр. Х. Ямашева, 71а;

ул. Лаврентьева, 10.

Приволжский район:

ул. Р. Зорге, 66;

ул. Ю. Фучика, 72.

Советский район:

ул. Аграрная, 2;

ул. Липатова, 7.

В микрорайоне «Салават купере» торговля будет вестись на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, традиционные сельхозярмарки начались в Татарстане с 10 сентября. Они проходят каждую субботу на площадках Казани, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, Нижнекамске, а также с разной периодичностью в 26 районах.

Последние сельскохозяйственные ярмарки в этом сезоне состоятся 24 декабря. Даты их проведения были утверждены Кабмином Татарстана по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.



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Диана Фатыхова