Ради завтрашних сельхозярмарок в Казани придется отказаться от долгого сна — они пройдут с 6 до 12 часов

Завтра в 22 районах Татарстана, в том числе и Казани, пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает мэрия республиканской столицы. В торговле примут участие 18 агропромышленных организаций.

Помимо цен, которые порой оказываются выше магазинных, жителей Казани ждет еще одно неудобство — придется отказаться от долгого сна в выходной день, потому что ярмарки пройдут с 6 до 12 часов утра.

В столице Татарстана торговля пройдет на 16 площадках. При этом в Московском районе будет всего одна, в Советском, Приволжском, Вахитовском и Ново-Савиновском — по две, в Авиастроительном и Кировском — по три.

Для жителей микрорайона «Салават купере» торговля будет вестись на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Традиционные сельхозярмарки начались в Татарстане с 10 сентября. Они проходят на площадках Казани, в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, Нижнекамске, а также с разной периодичностью в других 26 районах. Продукцию завозят 32 района республики, агрохолдинговые предприятия и малые формы хозяйствования.

По итогам шести ярмарочных дней реализовано продукции на общую сумму 615,9 миллиона рублей. Продано 7 720,4 тонны овощей, в том числе 5402,7 тонны картофеля, 95,3 тонны молока, 627,7 тонн мяса, в том числе 387,5 тонны говядины, 254,5 тонны муки и 368 тонн сахара.

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Артем Гафаров