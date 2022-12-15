Обещанное Трампом послание оказалось рекламой его коллекции NFT

Бывший президент США Дональд Трамп в образе супер-героя вчера в видеообращении в собственной социальной сети Truth Social пообещал сделать «важное объявление» сегодня — 15 декабря. Оказалось, что его «обещание» оказалось рекламной NFT коллекции карточек с его изображением



— Привет всем, это Дональд Трамп, надеюсь, ваш любимый президент, лучше Линкольна, лучше Вашингтона. Я выпускаю свою первую официальную NFT коллекцию, — цитирует политика «РИА Новости».

Переходя на сайт, желающим предлагается купить цифровые картинки, на которых Трамп изображен в образах ковбоя, космонавта, игрока в гольф, пилота истребителя, гонщика, супергероя и других — всего 45 штук, каждая стоимость в 99 долларов.

Отмечается, что купивший сразу все 45 карточек получит возможность поужинать в имении Трампа в Мар-а-Лаго.



Напомним, Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства США, которые пройдут в 2024 году.

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Илина Хакимова