Трамп в образе супермена заявил, что Америке нужен новый супергерой

Бывший президент США Дональд Трамп в видеообращении в собственной социальной сети Truth Social пообещал сделать «важное объявление» в четверг, 15 декабря.



— Америке нужен супергерой, — сообщил политик.



После его слов на видео появляется изображение Трампа в образе супергероя: он стоит на фоне золотой надписи с его именем, из глаз экс-президента исходят лучи света, он разрывает рубашку, а под ней на красном рельефном костюме видна синяя буква «Т».



Затем на экране появляется надпись, что «важное объявление» (будет сообщено, — прим. ред.) в четверг, 15 декабря».

Напомним, Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства США, которые пройдут в 2024 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова