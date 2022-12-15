США ввели санкции против Белоусова, Потанина и некоторых губернаторов

США в очередной раз ввели санкции против российских граждан — на этот раз в список попали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, Владимир Потанин и его холдинг «Интеррос» и Росбанк, сообщили в американском Минфине.

Также в санкционный список внесли 29 российских губернаторов — например, санкции введены против губернатора Московской области Андрея Воробьева, красноярского губернатора Александра Усса, главы Башкирии Радия Хабирова, губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Отметим, что в этот перечень вошло и Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в октябре выразил мнение, что санкции, введенные против России, исчерпали себя.

В свою очередь Россия ввела запрет на въезд в отношении 200 граждан США. Запрет введен на основе взаимности. В список лиц, кому запрещен въезд в Россию, попали два брата и сестра Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — Пол Пелоси.



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Илина Хакимова