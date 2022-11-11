Россия ввела запрет на въезд для 200 граждан США

Россия ввела запрет на въезд в отношении 200 граждан США, сказано в заявлении МИД. Запрет введен на основе взаимности.



В список лиц, кому запрещен въезд в Россию, попали два брата и сестра Байдена, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, а еще супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — Пол Пелоси.

Санкции ввели также против командующего Европейским командованием ВС США и главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе Кристофера Каволи, четырех заместителей министра обороны США и министра внутренних дел США Деб Холлан.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в октябре выразил мнение, что санкции, введенные против России, исчерпали себя.

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Маргарита Головатенко