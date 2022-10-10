Политолог заявил, что введенные против России санкции исчерпали себя

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, санкции, введенные против России, исчерпали себя. Так он прокомментировал в беседе с RT заявление об обеспокоенности депутата Европарламента, бывшей главы МИД Польши Анны Фотыги укреплением сотрудничества Москвы и Тегерана, в частности в экономической сфере.

— Страхи депутата можно понять. С учетом того, что санкции, введенные против России коллективным Западом, исчерпали себя. Ничего не остается представителям в ЕП, как пытаться внести разлад в формирующиеся альянсы, — объяснил Орлов.

Он также напомнил, что в сентябре Иран вступил в ШОС. До этого государство подало заявку на вступление в БРИКС.

— Укрепление антизападных альянсов, направленных на экономическое сотрудничество, на безопасность, оно крепнет и станет еще крепче в ближайшее время, — отметил политолог.

Фото: pixabay.com

Директор института считает, что Польша обеспокоена происходящим в связи с тем, что не принимает решения внутри западного альянса.

— Как страна, практически продавшая душу дьяволу в лице США, они сейчас беспокоятся за сохранение существующего миропорядка, который рушится на глазах, — заявил он.

Депутат Европарламента, бывшая глава МИД Польши Анна Фотыга обратила внимание европейских властей на сотрудничество Москвы и Тегерана. ЕП обеспокоен таким партнерством.



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Елизавета Пуншева