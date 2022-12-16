У жителей Набережных Челнов возрос интерес к покупке недвижимости в старой части города

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах значительно возрос интерес к покупке недвижимости в старой части города. Об этом Сhelny-biz.ru заявил гендиректор агентства недвижимости «Кама» Рисхат Сабирзянов. Новые развилки и удобные подъездные пути стали тому причиной.

— Микрорайон Замелекесье и ЗЯБ (завод ячеистого бетона, — прим. ред.) заметно оживились. ГЭС (гидроэлектростанция, — прим. ред.) почему-то превратился в спальный район: здесь нет ни бизнеса, ни магазинов. Жители этой части города, как правило, ездят в Новый город или на ЗЯБ. Что касается новой части города, то люди часто смотрели квартиры на окраине — в самом центре ценники были высокими, — отметил он.

Наибольшей популярностью в этом году пользовались застройщики «Профит» и «Домкор». Причина — низкие цены относительно остального рынка.

Одно из исследований показало, что в Набережных Челнах наблюдается максимальное снижение цен на новостройки с начала этого года. Первичное жилье здесь с начала года подешевело на 13%, до 4,2 млн рублей. В столице Татарстана средняя стоимость квартиры увеличилась на 25% и достигла 9,5 млн рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева