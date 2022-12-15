Животноводы Татарстана надоили более 1 млн тонн молока за последние 10 месяцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 1 миллиона тонн молока надоили за последние 10 месяцев животноводы Татарстана. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Отмечается, что 1 миллион 264 тысячи тонн молока, собранные за последние 10 месяцев, на 5% больше показателей аналогичного периода 2021 года. В Мензелинском районе республики такому результату способствовало развитие ферм и крупных холдингов, вошедших в госпрограммы.

Только на одной из таких ферм 7,5 тысячи животных, из которых 3,5 тысячи — коровы. Аграрии уверяют: к таким показателям они шли 10 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Суточный надой на сегодня — 93 тонны. Это на одну корову в среднем 27 литров. Планы — грандиозные. Проект заработает на полную мощность к концу 2023 года, — отметил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Мензелинском районе Илфар Халиков.



Напомним, согласно подсчетам Татарстанстата, на конец сентября в хозяйствах всех категорий насчитывалось 921,1 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 3,6% ниже показателя аналогичного периода 2021 года.

Коров насчитали 322,4 тысячи. Их оказалось на 0,3% меньше, чем на конец сентября прошлого года.



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Елизавета Пуншева