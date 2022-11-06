Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане продолжает сокращаться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует официальная статистика.

Согласно подсчетам Татарстанстата, на конец сентября в хозяйствах всех категорий насчитывалось 921,1 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 3,6% ниже показателя аналогичного периода 2021 года.



Заметнее всего за 9 месяцев сократилось поголовье овец и коз. На конец сентября в Татарстане их насчитывалось 329,7 тысячи — на 2,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Свиней на конец сентября в республике зарегистрировали 493,9 тысячи, что на 0,9% меньше, чем на эту же дату 2021-го. Коров насчитали — 322,4 тысячи. Их оказалось на 0,3% меньше, чем на конец сентября прошлого года.

Вместе с этим в Татарстане выросло число птицы — на 3,4%. На конец сентября ее в регионе насчитали 18,6 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что на конец августа в хозяйствах Татарстана всех категорий насчитывалось 927,9 тысячи голов крупного рогатого скота. Таким образом, за месяц оно сократилось на 6,8 тысячи.



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Татьяна Демина