В Перми хотят создать «муниципальную милицию»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Перми хотят доверить охрану общественного порядка муниципальному предприятию, по примеру Уфы. Об этом в своем telefram-канале сообщил мэр города Алексей Демкин.

— По сути это «муниципальная милиция», которая не подменяет работу ведомств системы профилактики правонарушений, а дополняет ее, и позволит нам активно влиять на состояние правопорядка и криминогенной обстановки в городе, — считает он.

Как отметил Алексей Демкин, сотрудники нового ведомства будут помогать охранять общественный правопорядок при проведении массовых мероприятий и патрулировании улиц. Также они будут проводить мониторинг соблюдения правил благоустройства.

Как отметил Демкин, он уже проконсультировался с коллегами из Уфы и теперь хочет выслушать мнение горожан о такой идее.

Напомним, формировать службы «муниципальной милиции» по охране общественного порядка в Уфе начали в 2012 году. В 2014 году в ней насчитывалось 270 сотрудников.

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Айрат Назипов