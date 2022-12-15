В Казани отреставрируют 67-летнее здание Татарской государственной филармонии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарстан выделит 11 миллионов

В Казани планируют отремонтировать и отреставрировать здание Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, расположенное по ул. Павлюхина, 73, выяснило «Реальное время». На данный момент ведется поиск разработчика проекта для проведения работ.

Разработку проектной документации и получение всех необходимых согласований, а также положительного заключения государственной экспертизы в объеме проверки сметной стоимости, историко-культурной экспертизы и работы планируется выполнить до середины июня 2023 года. Выделят на работы 11 миллионов рублей из бюджета Татарстана.

Из указанной суммы 168,8 тысячи предусмотрены на историко-культурную экспертизу. На государственную экспертизу в объеме проверки сметной документации предусмотрели 215,6 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Обследование и проектная документация на проведение ремонта и реставрации обойдутся республиканскому бюджету в 6,1 млн рублей. На разработку проекта отводится пять месяцев — она начнется в январе 2023 года. Реставрационные работы оценили в 4,5 миллиона.

Общая площадь трехэтажного здания Татарской государственной филармонии — 6054,4 квадратного метра. Она рассчитана на 610 посетителей.

Собственником является Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Здание относится к выявленным объектам культурного наследия согласно приказу Минкультуры республики от 2015 года.

Зданию 67 лет

Здание, где сейчас находится Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, построено в 1955 году. Архитекторами выступили Павел Саначин и Георгиий Солдатов. Они же разрабатывали проекты комплекса зданий Казанского ветеринарного института по ул. Сибирский тракт, а также жилых домов завода «Теплоконтроль» по улица Павлюхина, 85 и предприятия №423 по ул. Пушкина, 3.

В советское время в здании по ул. Павлюхина, 73 располагался Дворец культуры им. Кирова. Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, основанная в 1937 году, переехала в него в 2000 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Постройка в стиле советского ампира, в которой обосновалась филармония, объединяет в себе элементы классицизма и ар-деко. Здание украшают величественные колонны и арки, а над главным входом размещены лепные фигуры артистов на сцене во время выступления.

«Реальное время» рассказывало, что прячется за Татарской государственной филармонией имени Габдуллы Тукая — за ней находится ветхое здание Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД). Подробнее — в нашем специальном проекте «Изнанка Казани».

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Татьяна Демина