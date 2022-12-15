Казанский метрополитен за год перевез больше 28 миллионов пассажиров

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

С начала 2022 года казанским метрополитеном воспользовались 28,8 млн пассажиров. Об этом сообщает мэрия города.

За год чуть меньше 14 тысяч человек использовали пересадочный тариф. Он позволяет сэкономить тем, кто добирается до пункта назначения с пересадками.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

По данным МУП «Метроэлектротранс», Казань стала первым городом в России, где метрополитен полностью соответствует требованиям доступной среды. Так, с начала года электропоезда перевезли 1 650 маломобильных пассажиров.

Тем не менее казанцы чаще пользуются автобусом, нежели метро. Только за 9 месяцев 2022 года городские автобусы перевезли 112,1 млн пассажиров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов