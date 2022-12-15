Власти Казани изменили проект планировки территории под строительство ЖК на улице Серова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани внесли изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Серова, Большая Крыловка, Батыршина в Кировском районе. Там планируется построить жилой комплекс.

Согласно внесенным изменениям, в рамках первой очереди строят два 19-этажных жилых дома — 18 жилых и 1 нежилой этаж. Изначально в проекте говорилось о 18-этажных зданиях. Изменилась общая площадь жилья на первой очереди с 15 477 до 15 478 «квадратов».

Вместо изначально планируемого паркинга закрытого типа на 500 машино-мест появится многоуровневый паркинг на 499 машино-мест. Его построят до ввода в эксплуатацию жилых домов ЖК-3.

скриншот документации

Три 18-этажных жилых дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания в ЖК-3 заменили на три 19-этажных здания, включающих в себя 18 жилых и один нежилой этаж, стилобатную часть с нежилыми помещениями, в том числе: торговые, офисные помещения, почта и службы доставки.

«Реальное время» подробно рассказывало о планировке территории, ограниченной улицами Галимджана Баруди, Серова, Большая Крыловка, Батыршина. Проект утвердили в начале июня 2021 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина