На улице Серова в Казани «нарисовали» 18-этажные ЖК — со сносом индивидуальной застройки

Вместо ИЖС — 18-этажки

В Кировском районе Казани запланировано строительство новых жилых комплексов с 18-этажными домами. Это следует из проекта планировки территории, ограниченной улицами Баруди, Серова, Большая Крыловка, Батыршина. Проект опубликован в сборнике документов мэрии.

По периметру этого участка уже расположены девятиэтажные дома, внутри — индивидуальная застройка. На свободной территории есть детский сад на 340 мест. Проект предусматривает, что большая часть территории отойдет под строительство многоэтажек, а еще там построят детсад и школу.



Первая очередь застройки предусматривает появление двух 18-этажных домов (в документе о них говорится как о «строящихся») с пристроенными предприятиями обслуживания, а также 9-этажного дома с подземным паркингом. Общая площадь жилья первой очереди — 15477 кв. м;

Вторая очередь — это еще три 18-этажки и паркинг закрытого типа на 500 машино-мест. Общая площадь жилья второй очереди — 17980 кв. м;

Этажность и число домов третьей очереди не указаны, но общая площадь жилья составляет 19800 кв. м, то есть не меньше, чем в первых двух очередях;

Четвертая очередь предусматривает строительство еще одного сада на 260 мест. Кроме того, там появится комплекс домов, как говорится в документе, «повышенной этажности» — более подробно не уточняется. На первых этажах должны располагаться библиотека, пункт охраны порядка, пристроенное здание поликлиники, подземный паркинг. Общая площадь жилья в четвертой очереди — 31900 кв. м;

Пятая очередь — строительство школы на 1 501 место. При этом ее могут начать строить и раньше, если будет готов участок.

А что с застройкой

Сразу в трех местах документа об индивидуальной жилой застройке, которая сейчас существует в этом районе, говорится как о «подлежащей сносу». Впрочем, каких-либо сроков в документе не обозначено. В мэрии Казани заявили, что вопросы возможного выкупа земель и сноса — вопрос, находящейся исключительно в компетенции инвестора,

В этом районе располагаются преимущественно не самые новые дома индивидуальной жилой застройки — так, например, выглядела улица Батыршина в 2018 году:

В документе упоминается, что проект выносится на общественное обсуждение по заявлению ООО ФСК «Бриз». Это казанская строительная компания, в числе ее домов уже есть два девятиэтажных комплекса — на Серова и на Баруди, как раз в проектируемом районе. Кроме того, эта компания известна как одна из тех, которая достраивает проблемные долгострои в Казани, например на улице Заслонова.



Основатель и гендиректор «Бриза» Андрей Беляков пояснил «Реальному времени», что этот проект территории фактически не новый — он является модификацией проекта середины 2000-х, вносившейся другой организацией, тот также предусматривал строительство высоток. Изменения произошли в связи с принятием нового Генплана и общим изменением нормативов — например, по обеспечению жилья парковками.

Снос индивидуальной жилой застройки там и вовсе запланирован с советских времен, утверждает Андрей Беляков.

«Я сам в тех местах [вырос], мне уже 50 лет. Там люди уже давно живут и ждут, что их кто-нибудь снесет», — говорит он.

В мэрии Казани заявили, что вопросы возможного выкупа земель и сноса находятся исключительно в компетенции инвестора, а не города. Андрей Беляков добавил — внесение проекта еще не означает, что именно «Бриз» займется в будущем застройкой в этих местах.



Проект вынесут на общественное обсуждение с сегодняшнего дня по 15 июля, принимать предложения и замечания к нему будут с 21 по 25 июня, в том числе на электронной площадке мэрии.

Александр Артемьев