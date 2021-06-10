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На улице Серова в Казани «нарисовали» 18-этажные ЖК — со сносом индивидуальной застройки

14:20, 10.06.2021 18
На улице Серова в Казани «нарисовали» 18-этажные ЖК — со сносом индивидуальной застройки
Фото: realnoevremya.ru

Вместо ИЖС — 18-этажки

В Кировском районе Казани запланировано строительство новых жилых комплексов с 18-этажными домами. Это следует из проекта планировки территории, ограниченной улицами Баруди, Серова, Большая Крыловка, Батыршина. Проект опубликован в сборнике документов мэрии.

По периметру этого участка уже расположены девятиэтажные дома, внутри — индивидуальная застройка. На свободной территории есть детский сад на 340 мест. Проект предусматривает, что большая часть территории отойдет под строительство многоэтажек, а еще там построят детсад и школу.

  • Первая очередь застройки предусматривает появление двух 18-этажных домов (в документе о них говорится как о «строящихся») с пристроенными предприятиями обслуживания, а также 9-этажного дома с подземным паркингом. Общая площадь жилья первой очереди — 15477 кв. м;
  • Вторая очередь — это еще три 18-этажки и паркинг закрытого типа на 500 машино-мест. Общая площадь жилья второй очереди — 17980 кв. м;
  • Этажность и число домов третьей очереди не указаны, но общая площадь жилья составляет 19800 кв. м, то есть не меньше, чем в первых двух очередях;
  • Четвертая очередь предусматривает строительство еще одного сада на 260 мест. Кроме того, там появится комплекс домов, как говорится в документе, «повышенной этажности» — более подробно не уточняется. На первых этажах должны располагаться библиотека, пункт охраны порядка, пристроенное здание поликлиники, подземный паркинг. Общая площадь жилья в четвертой очереди — 31900 кв. м;
  • Пятая очередь — строительство школы на 1 501 место. При этом ее могут начать строить и раньше, если будет готов участок.

А что с застройкой

Сразу в трех местах документа об индивидуальной жилой застройке, которая сейчас существует в этом районе, говорится как о «подлежащей сносу». Впрочем, каких-либо сроков в документе не обозначено. В мэрии Казани заявили, что вопросы возможного выкупа земель и сноса — вопрос, находящейся исключительно в компетенции инвестора,

В этом районе располагаются преимущественно не самые новые дома индивидуальной жилой застройки — так, например, выглядела улица Батыршина в 2018 году:

В документе упоминается, что проект выносится на общественное обсуждение по заявлению ООО ФСК «Бриз». Это казанская строительная компания, в числе ее домов уже есть два девятиэтажных комплекса — на Серова и на Баруди, как раз в проектируемом районе. Кроме того, эта компания известна как одна из тех, которая достраивает проблемные долгострои в Казани, например на улице Заслонова.

Основатель и гендиректор «Бриза» Андрей Беляков пояснил «Реальному времени», что этот проект территории фактически не новый — он является модификацией проекта середины 2000-х, вносившейся другой организацией, тот также предусматривал строительство высоток. Изменения произошли в связи с принятием нового Генплана и общим изменением нормативов — например, по обеспечению жилья парковками.

Снос индивидуальной жилой застройки там и вовсе запланирован с советских времен, утверждает Андрей Беляков.

«Я сам в тех местах [вырос], мне уже 50 лет. Там люди уже давно живут и ждут, что их кто-нибудь снесет», — говорит он.

В мэрии Казани заявили, что вопросы возможного выкупа земель и сноса находятся исключительно в компетенции инвестора, а не города. Андрей Беляков добавил — внесение проекта еще не означает, что именно «Бриз» займется в будущем застройкой в этих местах.

Проект вынесут на общественное обсуждение с сегодняшнего дня по 15 июля, принимать предложения и замечания к нему будут с 21 по 25 июня, в том числе на электронной площадке мэрии.

Александр Артемьев
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 15:10
    Обновление - всегда хорошо
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  • Анонимно 15:10
    Думаю это отличное решение для всех
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  • Анонимно 15:30
    Данный район та еще деревня, посмотрим что из этого выйдет. Но в любом случае владельцы домов там могут неплохо заработать на продаже земли с домами застройщику, т.к. иначе ничего изымать не могут.
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    Анонимно 16:51
    Когда и в чем у нас народ выигрывал? Предложат фиксированную цену либо квартиру на выселках - народ будет выбирать
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    Анонимно 17:20
    Выигрывал, когда просил адекватную стоимость за свой дом с землёй. Тем более, в данном случае изымать у него без согласия ничего не могут, т.к. проект частный, не договорится - все так и останется.
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    Анонимно 18:50
    Давно уже там ждут этих перемен! Как минимум лет пятнадцать
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  • Анонимно 15:30
    все, в конец изгадят район.(
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  • Анонимно 15:57
    Какие 18 этажки? А как же ориентир города на ограничение этажкности???
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    Анонимно 16:51
    Когда этот ориентир был? Разве ято в центре, и то есть сомнения, глядя на барселону
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  • Анонимно 16:13
    В погоне за прибылью в свой карман чиновники весь город готовы застроить высотными «коробками»!
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    Анонимно 16:36
    и что в них такого? Где вы видели, чтобы в городе строили коттеджи малоэтажные вместо высоток? Это только за городом.
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  • Анонимно 16:32
    не болье 9 этажей
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  • Анонимно 17:05
    Хороший проект.
    Все останутся довольными.
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  • Анонимно 17:37
    Как обычно, гумно получится..
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  • Анонимно 17:54
    Лучше б построили таунхаусы. А жителей частных домой потом бы туда пересилили. Ну а остальное конечно на продажу.
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  • Анонимно 18:00
    Пора уж в городе строить и таунхаусы.
    Нужеле инвесторы/застройщики/ и власти до этого не дошли.... а жаль
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  • Анонимно 18:13
    А парки или скверы там не предусмотрены по типу " Белых цветов" как в Ново-Савиновском районе? Где же деткам гулять? Только во дворах в тени высоток?
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    Анонимно 18:50
    Думаю Фишман доберётся и дотуда
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