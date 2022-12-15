Главное о коронавирусе на 15 декабря: Байден о новой пандемии, масочный режим в Татарстане
В Татарстане ввели ограничения из-за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ
В Татарстане ввели ряд ограничений в связи с увеличением числа заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно постановлению Роспотребнадзора по Татарстану, жителям нельзя посещать стационарные больницы любых форм собственности. Исключение — уход за тяжелобольными и лежачими, необходимость навещать людей, находящихся в социальных и образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Для персонала и посетителей всех медорганизаций в республике ввели масочный режим. Маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые живут круглосуточно. В школах и детских садах, если 20% и более детей отсутствуют по причине заболевания, приостановят учебу.
Роспотребнадзор: в России «напряженная» эпидемическая ситуация
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемическую ситуацию в России «напряженной». Специалист заявила, что уже четвертую неделю наблюдается рост заболеваемости COVID-19. При этом она объяснила, что процентное соотношение заболеваний коронавирусом небольшое, но выявляется еженедельно. Помимо этого, специалист рассказала, что сейчас также наблюдается рост заболеваний гриппом и ОРВИ.
- В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, однако ситуация остается стабильной. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Специалист также добавил, что сейчас стало меньше пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких. По словам Мурашко, еженедельно врачи видят 230-240 человек на лечении.
- В Роспотребнадзоре не видят существенных рисков в том, что коронавирус может измениться. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что таких рисков нет, а в России создана система геномного надзора за вирусом. Она отметила, что на сегодняшний день в базу данных загружено более 220 тысяч геномов. В заключение Попова добавила, что по всей России налажена система мониторинга за COVID-19.
- Корпоративные мероприятия можно проводить без каких-либо коронавирусных ограничений, однако важно помнить, что заразиться можно не только COVID-19, но и гриппом. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. Он также подчеркнул, что за последние недели выявили еще больше заболевших гриппом.
- Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо продолжать вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Российский лидер напомнил, что зима в России длинная, а начало весны часто бывает холодным. Он заявил, что людей нужно защищать от всех болезней.
ВОЗ: мир по прежнему сталкивается с «неопределенностями и вызовами» в сфере борьбы с коронавирусом
В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 651 089 237 раз, 6 658 843 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 682 155). На второй строчке — Индия (44 676 670), на третьей — Франция (38 885 679), на четвертой — Германия (36 905 873), на пятой — Бразилия (35 751 411).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 086 199). За ними следуют Бразилия (691 449), Индия (530 663), Россия (384 861), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 729).
За время пандемии было сделано 13 101 979 421 инъекции вакцины против коронавируса
- Президент США Джо Байден заявил, что в скором времени мир столкнется с еще одной пандемией. Американский лидер также подчеркнул, что в США борются с распространением COVID-19 и продолжают создавать более надежные системы здравоохранения и институты. Однако рассуждая на тему борьбы с коронавирусом Байден оговорился и сказал, что борьба идет с неким гловидом COVID-19.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что в 2023 году перестанет действовать режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC). Он также подчеркнул, что мир по прежнему сталкивается с «неопределенностями и вызовами» в сфере борьбы с коронавирусом. Помимо этого, глава ВОЗ напомнил про омикрон-штамм COVID-19, из-за которого еженедельно погибало около 50 тысяч человек.
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