В казанских дворах убранные тротуары, но сугробы на дорогах — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

После сильных снегопадов в Казани улицы города превратились в «квест» — из-за неочищенных дорог, люди с трудом добираются до своих домов. Жильцы двора на ул. Адоратского жалуются, что в этом году снег с дорог никто не убирает, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам местных жителей, в управляющей компании на их жалобу заявили, что трактор сломался, а починить его пока не могут. Однако жильцы считают, что за те деньги, которые они платят, дорога должна быть очищена.

Тем не менее, в мэрии города заявляют, что 90% пешеходных дорожек в Казани очищены, но у жителей города иное мнение. Хотя, стоит отметить, что тротуары, в отличие от дорог, действительно очищены во многих дворах.



В местном ТСЖ, на вопрос о том, почему же остальные сугробы до сих пор не убраны, ответили просто — «ждем технику».

Как оказалось, уборкой дворов занимаются частные компании, а с ними не заключают долгосрочных контрактов, так как это невыгодно. При таком раскладе, подрядчики могут переключиться на более выгодное предложение — эксперты считают, что именно в этом кроется причина неубранных дорог во дворах.

По мнению председателя городского союза домовых комитетов Геннадия Сомова, решение может быть только одно: создание своего парка техники у каждой управляющей компании.

— Если я управляющий компании, у меня должно быть все — технические кадры должны быть, техника должна быть. — сказал он.

После того, как корреспонденты канала обратились в администрацию Ново-савинского района, и техника, и люди для очистки двора на ул. Адоратского нашлись. Но сделать репортаж из 6 тысяч казанских дворов — не представляется возможным.

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Илина Хакимова