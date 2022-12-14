Reuters: Россия продает нефть Индии ниже себестоимости

После введенного Западом ценового потолка, российская нефть продается в Азии с большими скидками, иногда цена оказывается даже ниже себестоимости, пишет РБК со ссылкой на Reuters.



По данным агенства, скидка на российскую нефть сорта Urals в этом месяце в Индии достигла $12 — $15. В некоторых случаях нефть итак продавалась дешевле себестоимости, в том числе уже включая страхование и транспортировку. С учетом фрахта, скидка может достигать более чем $30 за баррель.

После принятого Европой и странами G7 ценового потолка в $60 за баррель для российской нефти, в Москве было принято искать покупателей на азиатских рынках. Трейдеры считают, что такие действия со стороны Запада просто вынудили российских производителей вступить в серьезную конкуренцию не только друг с другом, но и с поставщиками из Азии, Европы и Ближнего Востока. В этих условиях они были вынуждены снизить цены.



Отметим, что в октябре Россия стала одним из главных поставщиков нефти в Индию — 946 тыс. барр. в день, это самый высокий показатель за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию, указывали ранее аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa.

Фото: Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru

Заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго Денис Дерюшкин в сентябре сообщал, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефть составляла почти $40 на баррель, что было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания со стороны банков предоставлять аккредитивы.

— Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 [на баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать, — сообщал он.

Россия в ноябре увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов до максимума с апреля — на 270 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 8,1 млн б/с, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА). По подсчетам агентства, доходы от экспорта снизились на $0,7 млрд и в ноябре составили $15,8 млрд. В качестве причины названо снижение цен и увеличение дисконта на российскую нефть.

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Илина Хакимова