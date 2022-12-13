В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса — пострадала 11-летняя девочка

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили в пресс-службе Следкома республики.

По версии следствия, 13 декабря 2022 года в Высокогорском районе республики в результате ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля пострадала 11-летняя девочка.

В Следкоме добавили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В конце октября в Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Зеленодольском районе. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на металлоконструкцию будущего пешеходного моста. Опасный маневр он сделал, пытаясь избежать аварии с впереди идущим автомобилем, который затормозил, пропуская пешеходов. В салоне находились 35 пассажиров, пять из них получили травмы.

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Илина Хакимова