В ДУМ РТ показали перевод трудов татарского богослова Шигабутдина Марджани

Сегодня в резиденции духовного управления мусульман республики Татарстан (ДУМ РТ) состоялась презентация переводов на русский язык и репринтных изданий выдающихся трудов татарского богословского наследия. Все книги были изданы и подготовлены в рамках года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии в стенах РИИ и Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ. На мероприятии также были представлены работы татарского богослова Шигабутдина Марджани. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

Так, в рамках мероприятия гостям показали издание «Полезные вести о состоянии Казани и Булгара» (Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар) в двух частях. В первом томе Марджани описывает процесс этногенеза татарского народа. Во втором богослов рассказывает об истории Оренбургского духовного собрания, мечетей. Также рассматривает биографии известных татарских имамов и богословов.

На мероприятии показали литературный труд — введение к биобиблиографическому словарю «Верность предшественникам и приветствие потомкам» («Мукаддимат китаб Вафиййат аль-асляф ва тахиййат аль-ахляф»). Книга рассказывает об арабо-мусульманской цивилизации. В самом начале издания представлено жизнеописание пророка Мухаммада.

Представили пришедшим и самый объемный труд Марджани — «Верность предшественникам и приветствие потомкам» («Вафиййат аль-асляф ва тахиййат аль-ахляф»). В нем описаны 6057 биографий ученых, философов, писателей и общественно-политических деятелей мусульманского востока и татарского народа VII–XIX веков.

Помимо этого, в ходе презентации показали еще 12 трудов татарского и классического богословского наследия, переведенных на русский язык.



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Антон Гаврилов