Производитель грузовиков Man передал российские активы татарстанскому дилеру

Производитель грузовиков и автобусов Man, входящий в группу Traton немецкого автоконцерна Volkswagen, передал активы своей российской «дочки» татарстанскому дилеру. Об этом сообщает «Интерфакс».

Контроль над 100% долей российского представительства Man получило ООО «Ман Трак Челны», зарегистрированное в Татарстане, официальный дилер марки в Казани и Набережных Челнах.

По информации из открытых источников, ООО «Ман Трак Челны» находится в Набережных Челнах. Его уставной капитал — 10 тысяч рублей. При этом компания является учредителем ООО «Ман Трак Энд Бас Рус», уставной капитал которого составляет 1,5 млн рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% долей российской «дочки» Man находятся в залоге у иностранных юрлиц группы Traton SE.

Фото: tavto.ru

Volkswagen в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы Man в этом году. Концерн отмечал, что в течение года намерен также продать местные активы конкурента Man в грузовом сегменте — компании Scania, а также бизнес производителя люксовых автомобилей Porsche.

Напомним, «Реальное время» писало, что станцию технического обслуживания, некогда принадлежавшую официальному дилеру немецких грузовиков и автобусов MAN в Казани, выставили на продажу за 150 млн рублей.



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Айрат Назипов