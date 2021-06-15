«Наследие» бывшего дилера MAN в Татарстане выставили на продажу за 150 млн

Бывшее пристанище грузовиков в Елабуге

Станцию технического обслуживания, некогда принадлежавшую официальному дилеру немецких грузовиков и автобусов MAN в Казани, выставили на продажу за 150 млн рублей. Эта станция расположена на трассе M-7 в 10 км от Елабуги. Помимо станции и сопутствующих объектов (котельной, насосной, склада), в стоимость входит и участок земли, на котором расположены строения.

Согласно данным на сайте MAN, эта станция входила в официальную партнерскую сеть бренда и была филиалом ООО «Майнтрак Казань». Помимо казанской и елабужской точек, тогда также существовала компания «Майнтрак Пенза». Сейчас партнером MAN выступает уже другая компания — ООО «МАН Трак Челны» с дилерскими центрами в Челнах и Казани.

Еще до «Майнтрак Казани» в Татарстане присутствовала сеть «Трак-Центров» казанского бизнесмена Булата Миннегалиева. Фото tatarstan.ru

Как менялись партнеры MAN в Татарстане

«Майнтрак Казань», в свою очередь, является банкротом с 2019 года, более того, к концу 2020 года банкротство компании уже официально завершено, а все имущество ушло с торгов. При этом комплекс зданий не входил в конкурсную массу компании.

Зарегистрирована «Майнтрак Казань» в апреле 2016 года, причем в Высокогорском районе — в то время компания была одним из лидеров района по выручке. В 2016 году компания принесли 338 млн рублей выручки при небольшой (156 тыс. рублей) чистой прибыли, в последующие два года — 260—280 млн рублей, при этом в 2018 году показала убыток в 33 млн рублей. На старте ее владельцем был бизнесмен Ильсур Фахертдинов, после — Валентина Карабутова.

Напомним, что «Майнтрак Казань» не первый официальный партнер MAN в республике, еще до него в Татарстане присутствовала сеть «Трак-Центров» казанского бизнесмена Булата Миннегалиева. Именно эта сеть в 2007 году начала строительство станции техобслуживания в Высокогорском районе — судя по всему, впоследствии она отошла к «Майнтрак Казани». «Трак-Центры» Миннегалиева были в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске. Однако к настоящему моменту эта сеть уже много лет как не действует, в указанных городах MAN также нашел других партнеров. Отвечая на запрос «Реального времени», деятельность предыдущих партнеров в компании оценивать не стали.

В 2017 году выручка компании превышала миллиард рублей в год, однако с 2017 года она начала генерировать убытки. Фото tavto.ru

Компания «Трак-Центр Казань» из этой сети впоследствии перешла в частичное владение (еще часть — у двух компаний с закольцованной структурой собственности) к уже упомянутому Ильсуру Фахертдинову в 2015 году, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В 2017 году выручка компании превышала миллиард рублей в год, однако с 2017 года она начала генерировать убытки — максимум до 101 млн рублей в 2018 году. В том же году суд признал компанию банкротом за долг в 32 млн рублей перед краснодарской компанией «ТехИнКом».

Позже выяснилось, что долги компании значительно больше — общая сумма в реестре кредиторов на конец конкурсного производства превышала миллиард рублей. Из них 6олее половины пришлось на «Ак Барс Банк», кредитовавший «Трак-Центр Казань» под поручительство «Майнтрак Казани» — что в итоге вылилось в иск к последнему на 635 млн рублей в 2019 году. В том же году «Майнтрак Казань» стала банкротом.

Здание на продажу выставляет как раз ПАО «Ак Барс Банк». В пресс-службе банка пояснили, что этот актив никогда не принадлежал «Майнтрак Казани» и с делом о банкротстве компании не связан, равно как и с делом «Трак-Центр Казани», хотя и является залоговым активом.

Александр Артемьев