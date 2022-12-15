Новости общества

08:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане метель и до -8 градусов

06:30, 15.12.2022
Сегодня в Татарстане метель и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 15 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Утром в отдельных районах метель, предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем в Татарстане температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. В Казани ожидается от -4 до -6°С, в Набережных Челнах — от -5 до -7°С.

Также в Татарстане прогнозируется умеренный южный, юго-западный ветер. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют существенные осадки, местами метели и сильный ветер. Температуры воздуха повысятся «до слабоотрицательных значений».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также