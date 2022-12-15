Сегодня в Татарстане метель и до -8 градусов

В четверг, 15 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Утром в отдельных районах метель, предупреждают в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, днем в Татарстане температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. В Казани ожидается от -4 до -6°С, в Набережных Челнах — от -5 до -7°С.

Также в Татарстане прогнозируется умеренный южный, юго-западный ветер. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу недели в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют существенные осадки, местами метели и сильный ветер. Температуры воздуха повысятся «до слабоотрицательных значений».



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Татьяна Демина