Тренер «Ак Барса» Бабенко рассказал о состоянии травмированных игроков

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о состоянии игроков в казанской команде.

«На лед вернулись Радулов, Токранов и Хафизуллин? Да, эта пауза очень хороша тем, что можно залечить травмы. Ребята вышли, катаются в общей группе, потихоньку все налаживается. Вячеслав Войнов тоже катается в общей группе, надеемся, что к возобновлению чемпионата будет готов на сто процентов.

Также Бабенко поделился мыслями о том, усложнит ли игру отсутствие «сборников» Дмитрия Воронкова, Ильи Сафонова и Кирилла Семенов к следующему матчу.

«Это здорово для ребят — на них обратили внимание, вызвали в ряды сборной. Но, естественно, нам будет сложновато из-за графика. 17 и 18 декабря у них матч, а 19-го у нас уже домашний матч. Посмотрим, судя по последней информации, в сборной будут и дополнительные звенья», — понадеялся на ротацию и.о. главного тренера «Ак Барса».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги ушел на перерыв из-за «Матча звезд КХЛ», который прошел в Челябинске, и Кубка Первого канала, который должен пройти с 15 по 18 декабря в Москве на льду «ЦСКА-Арены».